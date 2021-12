A Langley child’s letter to Santa

Santa letters courtesy of Baljit Kaur’s Grade 1, Division 13 students.

Neetisha

Dear Santa

I wont a giv you

ltr eve cism Da.

Mayscar techas

Doubles

We have lot doow gif

just incays

We patt for or mom

stor hit We gsh

We do slwood

and we do cann

we go eosld

we Do ckismi

costr it is dwoe

tuoo

eve wun be sum

soos

or tech echos evebot

us

We lun math

We look nosiwrs

we go to gim

I like yuar

elF

Grade 1, Shortreed Elementary Community School

.

Santa Claus

